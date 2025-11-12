В Москве арестовали укравшего и убившего собаку мужчину
Столичный суд постановил заключить под стражу фигуранта по делу о краже и жестоком обращении с животным, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.
Ранее судимого Сергея Пая обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса (кража) и п. «в» ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными). Арест продлится 1 месяц 29 суток.
Прокуратура Москвы 10 ноября сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 67-летнего мужчины, похитившего и убившего собаку породы бордер-колли. После кражи злоумышленник вывез животное в безлюдное место, взял из автомобиля нож и молоток и убил его.
Вину в преступлении мужчина признал.
