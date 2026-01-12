 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Хинштейн назвал возмутительным срыв сроков замены окон после атаки БПЛА

Хинштейн назвал возмутительным срыв сроков замены окон в доме после атаки БПЛА
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал возмутительной ситуацию со срывом сроков замены окон в доме на улице Орловской, пострадавшем в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, в здании приступили к замене еще 20 стеклопакетов, которые не были учтены изначально.

«Все, кто это допустил, понесут наказание. До конца недели окна будут заменены», — написал он.

В Курской области 11 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА
Политика
Фото:Диана Ахтямова / Shutterstock

В ночь на 15 апреля 2025 года Курск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Повреждения получили 24 многоквартирных и 37 частных домов, а также 20 автомобилей.

По данным Минобороны России, за ночь было уничтожено 115 украинских беспилотников, из них 109 — над территорией Курской области.

