Хинштейн назвал возмутительным срыв сроков замены окон после атаки БПЛА
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал возмутительной ситуацию со срывом сроков замены окон в доме на улице Орловской, пострадавшем в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Хинштейна, в здании приступили к замене еще 20 стеклопакетов, которые не были учтены изначально.
«Все, кто это допустил, понесут наказание. До конца недели окна будут заменены», — написал он.
В ночь на 15 апреля 2025 года Курск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Повреждения получили 24 многоквартирных и 37 частных домов, а также 20 автомобилей.
По данным Минобороны России, за ночь было уничтожено 115 украинских беспилотников, из них 109 — над территорией Курской области.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков