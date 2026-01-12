Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

Фото: Посольство России в Республике Кипр

Посольство России в Республике Кипр сообщило, что 8 января умер один из его сотрудников.

«С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник Посольства А.В.Панов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

«Его смерть является глубоко личной трагедией для его родных и близких», — добавили в посольстве и пообещали оказать семье необходимую помощь.

Посольство уже занимается вопросами репатриации в Россию тела умершего, добавили в ведомстве.