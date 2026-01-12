 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Хинштейн заявил об исках против застроивших берега водоемов депутатов

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил об исках в суды против «уважаемых людей», в том числе депутатов, которые незаконно застроили берега Старооскольского водохранилища, сообщает курское издание «Друг для друга».

На заседании правительства региона речь шла о строительстве базы отдыха на Старооскольском водохранилище. Однако выяснилось, что береговая полоса водохранилища уже застроена.

«Мы много говорили о самозахватах береговой полосы, ограничении доступа к воде в Курске на Тускари, Сейме. Но такая же ситуация наблюдается на Старооскольском водохранилище. Прокуратура области уже подготовила целый ряд исков в суды. В числе тех, кто самовольно ограничил доступ к воде, разные люди, в том числе, как принято говорить, «уважаемые люди» как из Курской, так и из Белгородской областей. Есть там, кстати, представители депутатского корпуса», — заявил Хинштейн.

По его словам, речь идет о депутатах не только Курской, но и Белгородской области.

«Но, как говорится, ничего личного. Минприроды вместе с нашим правовым комитетом подключится к работе прокуратуры», — добавил Хинштейн.

В Волгограде попросили Бастрыкина остановить застройку берега Волги
Общество
Виды Волгограда

Сообщение о заседании правительства и об исках в суды было опубликовано также в телеграм-канале губернатора. Однако в нем депутаты не упоминаются.

«С прокуратурой области подготовили ряд исковых заявлений в суды по поводу самовольного ограничения доступа к воде в разных районах региона. В их числе — Старооскольское водохранилище в Горшеченском районе. Ничего личного: каждого, кто решил законом пренебречь, он обязательно настигнет», — написал глава региона.

Старооскольское водохранилище, созданное на реке Оскол, располагается на территории Курской и Белгородской областей. Протяженность его береговой линии составляет 60 км.

