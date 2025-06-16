В Волгограде попросили Бастрыкина остановить застройку берега Волги
В Волгограде прошел митинг жителей, не согласных с планами городских властей застроить жилыми комплексами берега Волги в районе бывшего грузового порта, сообщает издание V1.ru. По его данным, разрешенный администрацией митинг в парке «Русь» собрал около 20 человек из заявленных 200.
Активисты опасаются, что возведенные высотки закроют вид на реку, на плакатах было в том числе обращение к главе СК России Александру Бастрыкину вмешаться в ситуацию.
Как уточняет издание, речь в требованиях собравшихся шла о пустующей территории вдоль берега Волги от устья Царицы до Тулака, образовавшуюся на месте бывшего Волгоградского грузового порта, консервного завода и неосвоенных в годы советской власти участков.
Несколько лет назад земли и объекты бывшего грузового порта в Ворошиловском районе приобрела с торгов предприниматель Наталья Казачкова. В 2020 году городские власти отмежевали рекреационные земли на берегу Волги под здание будущего арбитражного суда, написал тогда V1.ru. Позже стало известно о планах построить в прибрежной зоне и жилой комплекс.
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