 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Солнце зафиксировали первую в этом году вспышку М-класса

На Солнце зафиксировали первую в этом году вспышку М-класса
Video

На скрытой от Земли стороне Солнца второй раз за несколько дней зафиксировали сильную вспышку, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На снимках с коронографов запечатлено разлетающееся в разные стороны вещество. Рост излучения начался около полуночи по мск и в половине четвертого утра достиг уровня M3.3.

«Это первая вспышка M-класса в 2026 году и, соответственно, на данный момент самое сильное солнечное событие наступившего года», — отметили ученые.

Астрономы добавили, что излучение вспышек, которые происходят на обратной стороне Солнца, не доходит до Земли, однако в этот раз источник находился непосредственно за горизонтом, что и позволило зафиксировать его. Ученые уточнили, что не могут измерить мощность события, однако она, по их словам, значительно выше заявленной.

На скрытой от Земли части Солнца произошел крупный взрыв
Общество

До этого крупный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали днем 8 января. Тогда астрономы сообщили, что за две недели до этого, когда скрытая сторона Солнца была обращена к Земле, на ней отмечали лишь несколько активных областей среднего размера

После второй вспышки ученые отметили, что на обратной стороне находится крупный центр активности, который произвел две вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. Астрономы добавили, что в течение двух суток данная область Солнца станет видна с Земли и тогда они смогут изучить ее.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Александра Озерова
вспышка на Солнце Солнце астрономы
Материалы по теме
На Солнце произошла сильная вспышка
Общество
На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря
Общество
Новую мощную вспышку на Солнце ученые назвали «полным безумием для науки»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам Политика, 15:12
Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам тюрьмы Политика, 15:04
Анонимная криптовалюта Monero обновила исторический максимум Крипто, 15:01
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 15:00
Умер бывший тренер «Алании» Роллан Курбис Спорт, 15:00
Привет из прошлого. Обзор и тест-драйв корейского кроссовера KGM Tivoli Авто, 14:58
Какие каналы чаще всего смотрели россияне в 2025 году Технологии и медиа, 14:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доминик Гашек призвал отобрать у США чемпионат мира по футболу Спорт, 14:49
Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова Политика, 14:49
В Эстонии заявили о нехватке тиров для тренировки военных Политика, 14:42
Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника Политика, 14:35
На что жалуются начальники в России и каков портрет хорошего руководителя Образование, 14:32
WSJ узнала, что 25 танкеров подняли флаг России Политика, 14:25
В «Локомотиве» заявили об отказе капитана продлевать контракт Спорт, 14:25