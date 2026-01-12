 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Сийярто заявил, что холодная зима поставила часть Европы на колени

Сийярто: неожиданно холодная зима поставила Западную Европу на колени
Фото: Jonas Walzberg / Reuters
Фото: Jonas Walzberg / Reuters

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что значительная часть Западной Европы «оказалась на коленях» из-за экстремальной зимы.

«Сейчас самое время выразить нашу признательность всем, кто выполнял задачу и нес ответственность за поддержание функционирования Венгрии в таких чрезвычайных погодных условиях. Таким образом, Венгрия продолжает функционировать в условиях, когда значительная часть Западной Европы была вынуждена стоять на коленях. А здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, аэропорты, функционировали системы здравоохранения и образования», — заявил министр в эфире программы «Час правды».

7 января The New York Times писала, что в ряде европейских стран из-за сильных снегопадов, гололеда и морозов произошли масштабные сбои в работе транспорта — это привело к отменам авиарейсов, нарушению железнодорожного сообщения и росту числа ДТП. Так, треть территории Франции перевели в режим повышенной погодной опасности, а в Амстердаме за несколько дней было отменено около 2 тыс. рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

