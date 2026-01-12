МВД предложило новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД России разработало проект, который вносит изменения в правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

Так, расширяется перечень нарушений, при которых кандидат не допускается к экзаменам: к уже существующим добавляется использование средств связи, фото- и видеотехники, а также других электронных устройств экзаменуемым.

Также вводится новое основание для аннулирования уже выданных водительских удостоверений: если в рамках обычного планового медосмотра у профессионального водителя (например, таксиста или дальнобойщика) будут выявлены признаки болезни или иного нездорового состояния, его направят на внеочередной медосмотр. Неявка на него будет считаться основанием для признания водительского удостоверения недействительным.

Кроме этого, предлагается сократить срок проведения практического экзамена — если раньше он назначался в течение шести месяцев после успешной сдачи теории, теперь этот период планируют сократить до 60 дней.

Одновременно проект предусматривает упрощение процедуры предоставления медицинских справок — бумажные заключения больше не потребуются, если сведения о состоянии здоровья водителя есть в совместном реестре МВД и Минздрава. Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.