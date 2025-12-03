 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве арестовали курьеров банды, «легализовавшей» тысячу мигрантов

В Москве арестовали курьеров банды, «легализовавшей» тысячу мигрантов
Video

Полиция показала видео задержания возле железнодорожного вокзала в Москве двух подозреваемых в причастности к организации незаконной миграции. Мужчины выполняли роль курьеров в преступной группе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, опубликовав ролик в своем телеграм-канале.

По ее словам, у задержанных изъяли «готовые поддельные документы, печати и электронные носители информации». Мужчин поместили под стражу.

Во время допроса один из задержанных рассказал, что месяц назад с братом приехал в Москву на заработки. За денежное вознаграждение они доставляли «поддельные миграционные документы» по адресам, полученным от анонимных кураторов.

По версии следствия, с 2024 года преступная группа, в которой состояли курьерами задержанные, подыскивала иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России. За деньги им оформляли фиктивные документы, в том числе «уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, поддельные аттестаты, дипломы и водительские удостоверения различных стран СНГ».

В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«В общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1000 приезжих, а криминальный доход превысил один миллион рублей», — пояснила Волк.

Она добавила, что возбуждено дело по ч. 3 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции в составе организованной группы). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Полиция разыскивает иностранцев, которые приобрели у преступников поддельные документы для своей легализации в стране.

Авторы
Теги
Денис Малышев
мигранты Москва Ирина Волк полиция курьеры Поддельные документы
