На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов в Авачинской бухте

Фото: Елена Верещака / ТАСС

На набережной Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском зафиксировали загрязнение веществами, предположительно нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Информация о загрязнении акватории Авачинской бухты в районе набережной в центре города поступила в региональное Минприроды 4 ноября. В среду, 5 ноября, ведомство направило на место инспектора по эконадзору, который зафиксировал наличие радужной пленки на поверхности воды.

Как полагают в ведомстве, в акваторию бухты попали нефтепродукты.

Минприроды передало информацию о загрязнении в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора. В пресс-службе министерства подчеркнули, что Росприроднадзор не сообщил о принятых мерах.