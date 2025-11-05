На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов в Авачинской бухте
На набережной Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском зафиксировали загрязнение веществами, предположительно нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.
Информация о загрязнении акватории Авачинской бухты в районе набережной в центре города поступила в региональное Минприроды 4 ноября. В среду, 5 ноября, ведомство направило на место инспектора по эконадзору, который зафиксировал наличие радужной пленки на поверхности воды.
Как полагают в ведомстве, в акваторию бухты попали нефтепродукты.
Минприроды передало информацию о загрязнении в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора. В пресс-службе министерства подчеркнули, что Росприроднадзор не сообщил о принятых мерах.
