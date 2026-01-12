Приговор экс-чиновнице Шинкарук по делу о терроризме вступил в силу

Виктория Шинкарук (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор в отношении бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук, осужденной за содействие террористической деятельности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Суд во Власихе признал приговор в отношении Шинкарук законным, отклонив апелляционные жалобы осужденных и их защитников. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу», — сказал собеседник агентства.

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Викторию Шинкарук к 21 году колонии общего режима по делу о подготовке терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры и нефтепереработки. Также ей назначили штраф в размере 1,5 млн руб. и ограничение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев после отбывания основного наказания.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Шинкарук получила 100 тыс. руб. от своего бывшего супруга Евгения Киселя, находящегося на Украине, и по его просьбе спрятала деньги в тайнике. Еще 500 тыс. руб. и взрывное устройство в тот же тайник поместил слесарь Александр Холодков. Следствие полагает, что средства и взрывчатка предназначались для организации теракта в Белгородской области.

Шинкарук и Холодков были задержаны в 2023 году. Их обвиняли в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), приготовлении к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатки (ст. 30, ч. 1, 2 ст. 205 и ч. 1, 3 ст. 223.1 УК). В общей сложности фигурантам грозило до 25 лет лишения свободы.

Вину осужденные отрицали. Они утверждали, что ничего не знали, на какие нужды пойдут деньги. Родственники Шинкарук утверждали, что ее подставил бывший муж, который ранее проходил по делу о распространении наркотиков и сбежал из-под домашнего ареста к родственникам на Украину.

Шинкарук ранее занимала должность инспектора контрольного управления администрации губернатора Белгородской области. В сентябре 2024 года Росфинмониторинг внес ее и Холодкова в перечень террористов и экстремистов.