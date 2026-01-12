 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Приговор экс-чиновнице Шинкарук по делу о терроризме вступил в силу

Приговор экс-чиновнице Белгородской области по делу о терроризме вступил в силу
Виктория Шинкарук
Виктория Шинкарук (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор в отношении бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук, осужденной за содействие террористической деятельности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Суд во Власихе признал приговор в отношении Шинкарук законным, отклонив апелляционные жалобы осужденных и их защитников. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу», — сказал собеседник агентства.

Белгородской экс-чиновнице дали 21 год колонии за содействие терроризму
Общество
Виктория Шинкарук

В декабре 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Викторию Шинкарук к 21 году колонии общего режима по делу о подготовке терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры и нефтепереработки. Также ей назначили штраф в размере 1,5 млн руб. и ограничение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев после отбывания основного наказания.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Шинкарук получила 100 тыс. руб. от своего бывшего супруга Евгения Киселя, находящегося на Украине, и по его просьбе спрятала деньги в тайнике. Еще 500 тыс. руб. и взрывное устройство в тот же тайник поместил слесарь Александр Холодков. Следствие полагает, что средства и взрывчатка предназначались для организации теракта в Белгородской области.

Шинкарук и Холодков были задержаны в 2023 году. Их обвиняли в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), приготовлении к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатки (ст. 30, ч. 1, 2 ст. 205 и ч. 1, 3 ст. 223.1 УК). В общей сложности фигурантам грозило до 25 лет лишения свободы.

Вину осужденные отрицали. Они утверждали, что ничего не знали, на какие нужды пойдут деньги. Родственники Шинкарук утверждали, что ее подставил бывший муж, который ранее проходил по делу о распространении наркотиков и сбежал из-под домашнего ареста к родственникам на Украину.

Шинкарук ранее занимала должность инспектора контрольного управления администрации губернатора Белгородской области. В сентябре 2024 года Росфинмониторинг внес ее и Холодкова в перечень террористов и экстремистов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
приговор суд теракт Белгородская область терроризм
Материалы по теме
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм
Политика
В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации
Политика
ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терроризму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Дипломаты рассказали подробности смертельной аварии на воде в Таиланде Общество, 12:03
Как методика Майерс — Бриггс поможет решить любую рабочую проблему Образование, 11:57
На нефтебазе в Мурманской области вытекло 80 тонн бензина АИ-95 Общество, 11:56
Что такое страховая пенсия: размер в 2026 году и формула расчета Инвестиции, 11:55
Иран обвинил США и Израиль в массовых протестах Политика, 11:53
На курорте Шерегеш закрыли канатную дорогу из-за пожара Общество, 11:51
Последствия нового снегопада в Москве и Подмосковье. Видео Общество, 11:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:28
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 11:25
Биткоин подорожал на 5% с начала года. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:20
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 11:15
За год объем строящегося в России жилья вырос минимально с 2021 года Недвижимость, 11:09
Пора отпустить рычаги: почему бизнесу вреден сильный контрольПодписка на РБК, 11:04