В Бурятии пресекли деятельность мобильной криптофермы

Фото: МВД России

В Республике Бурятия сотрудники полиции пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным майнингом криптовалюты с использованием похищенной электроэнергии. Ущерб от их действий предварительно оценивается примерно в 3 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, трое местных жителей оборудовали мобильную криптоферму в кузове грузового автомобиля. Внутри находилось около 100 единиц специализированного оборудования для добычи цифровых денег. Злоумышленники передвигались вдоль линий электропередачи и подключались к энергосетям без разрешения. Они также привлекли еще двоих мужчин, которые управляли грузовиком и обеспечивали подключение оборудования.

Все пятеро подозреваемых задержаны. В ходе обысков по местам их проживания полицейские изъяли майнинговое оборудование, денежные средства на сумму около 6,5 млн руб., а также документы и предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В отношении предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области. Для ее работы было похищено электроэнергии на сумму около 1 млрд руб. Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, майнинг-ферма располагалась на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе. По версии следствия, должностные лица регионального подразделения транспортной компании предоставили майнерам доступ к двум тяговым подстанциям. В результате было похищено более 80 млн кВт.