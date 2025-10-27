В Ленобласти полиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи света на ₽1 млрд
Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области, через которую было похищено электроэнергии на сумму около 1 млрд рублей. Задержаны шесть подозреваемых, в том числе сотрудники транспортной компании, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Майнинг-ферма располагалась на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе. В ходе обысков правоохранители обнаружили контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.
По версии следствия, должностные лица регионального подразделения транспортной компании предоставили майнерам доступ к двум тяговым подстанциям. В результате было похищено более 80 млн кВт электроэнергии, ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.
У задержанных изъяты компьютеры, средства связи, видеокамеры, кредитные карты, документы и денежные средства на сумму более 7 млн рублей, а также оборудование для майнинга.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Два фигуранта заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
6 октября в Петербурге задержали организаторов подпольной фермы, где было изъято более 2700 устройств для майнинга, об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, предприниматели с 2018 года занижали показания счетчиков и предоставляли энергокомпании ложные данные об объемах потребления.
