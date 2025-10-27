 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ленобласти полиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи света на ₽1 млрд

Полиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества на 1 млрд руб.

В Ленобласти полиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи света на ₽1 млрд
Video

Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ленинградской области, через которую было похищено электроэнергии на сумму около 1 млрд рублей. Задержаны шесть подозреваемых, в том числе сотрудники транспортной компании, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Майнинг-ферма располагалась на территории железнодорожных станций Громово и Луговая в Приозерском районе. В ходе обысков правоохранители обнаружили контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.

По версии следствия, должностные лица регионального подразделения транспортной компании предоставили майнерам доступ к двум тяговым подстанциям. В результате было похищено более 80 млн кВт электроэнергииущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.

У задержанных изъяты компьютеры, средства связи, видеокамеры, кредитные карты, документы и денежные средства на сумму более 7 млн рублей, а также оборудование для майнинга.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Два фигуранта заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

6 октября в Петербурге задержали организаторов подпольной фермы, где было изъято более 2700 устройств для майнинга, об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, предприниматели с 2018 года занижали показания счетчиков и предоставляли энергокомпании ложные данные об объемах потребления.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
майнинг задержание криптовалюта
Материалы по теме
Ущерб от майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн руб.
Общество
В Иркутске мужчину задержали за майнинг «в особо крупном размере»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракеты «Фламинго» Политика, 10:56
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽79 Инвестиции, 10:54
МВД назвало студента организатором похищения футболиста в Петербурге Общество, 10:47
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как прошел деловой день проекта РБК x VOYAH Fashion Review Стиль, 10:42
«Сам справишься, я в тебя верю». Почему ошибочно так делегировать задачи Образование, 10:39
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кадры высшей лиги и айтишники: кто может позволить себе ипотеку в Москве Недвижимость, 10:30
Работники отсудили у компании $1,5 млн за IT-продукт. В чем ошибся бизнесПодписка на РБК, 10:30
Нашли тела 13 погибших при взрыве на заводе под Челябинском Общество, 10:29
Пушилин сообщил о российском контроле над большей частью Красноармейска Политика, 10:18
Будущее коллективных инвестиций: тренды и перспективы рынкаПодписка на РБК, 10:10
Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников Общество, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03