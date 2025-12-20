Более семи тысяч жителей Приморья остались без тепла на двое суток из-за аварии

В Приморье 7 тыс. жителей остались без тепла на двое суток из-за аварии

Свыше семи тысяч жителей города Находка Приморского края на двое суток остались без отопления из-за ДТП на теплопроводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Авария произошла на магистральном участке теплопровода возле торгового центра «Находка Мега». Как уточнили в полиции Приморья, ночью 20 декабря водитель грузовика не справился с управлением, столкнулся с легковушкой и наехал на линию теплотрассы, повредив ее.

В южной части Находки ввели локальный режим ЧС. Работу котельной № 1.6, снабжающей теплом свыше 50 домов и несколько соцобъектов, приостановили.

«В общей сложности отключение затронет более 7 тыс. горожан на улицах Спортивная, Пирогова, Бокситогорская и на Приморском бульваре», — сообщила пресс-служба.

По словам главы Находки Тимура Магинского, для восстановления теплоснабжения потребуются двое суток. «Сутки у нас займут непосредственно сами аварийные ремонтные работы, и сутки у нас уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень», — заявил Магинский.

В связи с понижением температуры ночью до минус 10 градусов, местные власти приняли решение открыть пункты временного размещения в гостиницах «Горизонт» и «Восток» в Находке и во Врангеле. Туда первоочередно заселят семьи с детьми, инвалидов и пенсионеров.

К ремонту теплотрассы привлекли все бригады филиала «Примтеплоэнерго» в Находке, в город дополнительно доставляют трубы большого диаметра из Вольно-Надеждинска.