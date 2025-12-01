Самая старая жительница России умерла в возрасте 114 лет
В Ярославле умерла 114-летняя Клавдия Гадючкина, старейшая жительница России, сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале.
По его словам, долгожительница скончалась за несколько дней до своего юбилея — 115-летия. Ранее Гадючкина утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года, но, по официальным данным, эта неверная дата.
«В этом году данные уточнили. В метрических книгах записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю», — уточнил Евраев.
В октябре международная организация «LongeviQuest» внесла Клавдию Гадючкину в пятерку старейших людей планеты. На момент публикации ей было 114 лет и 315 дней.
Гадючкина родилась в поселке Норское Ярославской области. В 15 лет устроилась на местную прядильную фабрику «Красный перевал», посвятив всю свою жизнь этому предприятию. Россиянка была замужем и имела пятерых детей, ее супруг умер в 1956 году от травмы, полученной на заводе.
В текущем году Гадючкиной вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили