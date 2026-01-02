 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россияне оказались среди погибших за три новогодних дня в Таиланде

Россияне оказались среди почти 100 погибших за три новогодних дня в Таиланде
Фото: Rachen Sageamsak / XinHua / Global Look Press
Фото: Rachen Sageamsak / XinHua / Global Look Press

За трехдневный период новогодних праздников на дорогах Таиланда произошли 684 дорожно-транспортных происшествия, сообщает National News Bureau of Thailand (NNB) в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). В результате этих аварий 774 человека получили ранения, а 91 человек погиб. Среди погибших, как сообщает «РИА Новости», есть граждане России.

Основными причинами трагедий стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Большинство инцидентов произошли с участием мотоциклов, причем чаще всего аварии случались на прямых участках дорог.

Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в столице страны, Бангкоке, а также в провинциях Кхонкэн и Накхонратчасима. Власти, однако, отметили, что общее количество аварий за праздничный период снизилось по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ДТП Таиланд туристы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44
В результате атак ВСУ по Белгородской области ранены три мирных жителя Общество, 14:44
Как цифровизация ускоряет поиск работы и открытие своего дела Отрасли, 14:41
Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента Политика, 14:40
МОК заявил, что мирное соглашение не повлияет на допуск россиян на Игры Спорт, 14:30
Россияне оказались среди погибших за три новогодних дня в Таиланде Общество, 14:27
Пострадавшим при ударе ВСУ в Херсонской области определили компенсации Общество, 14:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Рынок готовой еды в 2026 году: зумеры, регионы и ставка на свежесть Тренды, 14:05
FT узнала, что Лагард заработала на 50% больше, чем указал ЕЦБ Политика, 14:03
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 автомобилей Общество, 13:44
Следующий эпизод: что ждет российский рынок видеоплатформ в 2026 году Тренды, 13:40
Трамп заявил о готовности «прийти на помощь» протестующим в Иране Политика, 13:27
Российские военные сбили украинский Су-27 Политика, 13:07
Финские власти раскрыли, что перевозило следовавшее из Петербурга судно Политика, 13:03