Россияне оказались среди погибших за три новогодних дня в Таиланде

Россияне оказались среди почти 100 погибших за три новогодних дня в Таиланде

Фото: Rachen Sageamsak / XinHua / Global Look Press

За трехдневный период новогодних праздников на дорогах Таиланда произошли 684 дорожно-транспортных происшествия, сообщает National News Bureau of Thailand (NNB) в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). В результате этих аварий 774 человека получили ранения, а 91 человек погиб. Среди погибших, как сообщает «РИА Новости», есть граждане России.

Основными причинами трагедий стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Большинство инцидентов произошли с участием мотоциклов, причем чаще всего аварии случались на прямых участках дорог.

Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в столице страны, Бангкоке, а также в провинциях Кхонкэн и Накхонратчасима. Власти, однако, отметили, что общее количество аварий за праздничный период снизилось по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.