В воскресенье москвичам пообещали гололедицу и стабильный минус

Жителей Москвы 11 января ждет холодный облачный день с небольшим снегом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Средняя температура воздуха в течение дня составит около -8°C, однако будет ощущаться как −11°C. Влажность достигнет 88%. Ветер будет дуть преимущественно с северного направления, со скоростью около 1-4 м/с. Атмосферное давление будет варьироваться от 739 до 740 мм рт. ст. Ожидается снег с 10:00 до 11:00 мск.

Кроме того, на протяжении 11 января и до 12 января действует предупреждение Гидрометцентра о гололедице на дорогах.

На следующей неделе температура будет держаться стабильно минусовой, держась в районе -10°C и доходя до — 15°C утром и -13°C вечером.