Пожар площадью почти 1 тыс. кв. м в магазине в Ялте полностью потушили
Пожар площадью почти в 1 тыс. кв. м в магазине «Доброцен» в Ялте полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
По данным ведомства, ликвидация пожара завершилась в 5:57 мск. Пожарные локализовали огонь в 23:45 мск. Итоговая площадь пожара составила около 936 кв. м.
Огнем была охвачена крыша здания. Пострадавших нет, отметило ведомство.
«Всего к ликвидации пожара было привлечено 61 человек и 21 единица техники. От МЧС России привлечено 49 человек личного состава и 15 единиц техники», говорится в сообщении.
МЧС получило сообщение о задымлении в «Доброцене» в 21:57 мск. Магазин располагается по адресу поселок городского типа Виноградное, городской округ Ялты, улица Красина.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков