Общество⁠,
0

Пожар площадью почти 1 тыс. кв. м в магазине в Ялте полностью потушили

Пожар площадью почти в 1 тыс. кв. м в магазине «Доброцен» в Ялте полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

По данным ведомства, ликвидация пожара завершилась в 5:57 мск. Пожарные локализовали огонь в 23:45 мск. Итоговая площадь пожара составила около 936 кв. м.

Огнем была охвачена крыша здания. Пострадавших нет, отметило ведомство.

В подмосковном Монино произошел пожар
Общество

«Всего к ликвидации пожара было привлечено 61 человек и 21 единица техники. От МЧС России привлечено 49 человек личного состава и 15 единиц техники», говорится в сообщении.

МЧС получило сообщение о задымлении в «Доброцене» в 21:57 мск. Магазин располагается по адресу поселок городского типа Виноградное, городской округ Ялты, улица Красина.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Ялта пожар магазин МЧС
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Пожар площадью почти 1 тыс. кв. м в магазине в Ялте полностью потушили Общество, 06:47
