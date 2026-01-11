Пожар площадью почти 1 тыс. кв. м в магазине в Ялте полностью потушили

Пожар площадью почти в 1 тыс. кв. м в магазине «Доброцен» в Ялте полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

По данным ведомства, ликвидация пожара завершилась в 5:57 мск. Пожарные локализовали огонь в 23:45 мск. Итоговая площадь пожара составила около 936 кв. м.

Огнем была охвачена крыша здания. Пострадавших нет, отметило ведомство.

«Всего к ликвидации пожара было привлечено 61 человек и 21 единица техники. От МЧС России привлечено 49 человек личного состава и 15 единиц техники», говорится в сообщении.

МЧС получило сообщение о задымлении в «Доброцене» в 21:57 мск. Магазин располагается по адресу поселок городского типа Виноградное, городской округ Ялты, улица Красина.