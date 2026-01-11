В Миссисипи арестовали мужчину по подозрению в убийстве шести человек

Вечером 9 января в округе Клей штата Миссисипи в США шестеро человек, включая 7-летнюю девочку, погибли в результате стрельбы. Подозреваемого в убийствах 24-летнего Дарику Мура арестовали и предъявили обвинения. Об этом сообщил шериф округа Клей Эдди Скотт на пресс-конференции 10 января, передает NBC News.

Убийства совершены в трех разных местах. По данным шерифа, мотив Мура до конца не ясен, но некоторые из жертв были родственниками стрелка.

Скотт изложил версию произошедшего в хронологическом порядке. Первый звонок в службу 911 поступил в 18:56 с адреса на Блейк-роуд в Сидар-Блаффе, где сообщалось о стрельбе. Однако, как установили следователи, все началось в другом месте — в доме на Дэвид Хилл Роуд. Там Мур застрелил троих своих родственников: отца (67 лет), дядю (55 лет) и брата (33 года). Прибывшая полиция обнаружила мужчин с огнестрельными ранениями в голову.

Затем Мур, предположительно, угнал пикап своего брата и направился в дом на Блейк-роуд — откуда и был звонок. Там он силой проник внутрь, вооруженный пистолетом, и попытался совершить сексуальное насилие. На глазах у свидетелей он также застрелил 7-летнюю девочку, свою родственницу. Полиция, прибыв на второй вызов, обнаружила ребенка с огнестрельным ранением в голову.

После этого Мур скрылся с места происшествия на угнанном грузовике и направился к адресу на Силоам-Гриффин-роуд, куда вскоре поступил третий звонок в экстренные службы. Там полиция обнаружила за домом спрятанный угнанный грузовик, следы взлома и внутри — тела двух мужчин. Ими оказались Барри Брэдли и Сэмюэл Брэдли, оба убиты выстрелами в голову. По словам шерифа, один из них был местным пастором.

Вскоре после этого Мур был задержан совместными силами правоохранительных органов на угнанном автомобиле. Скотт назвал это дело одним из самых сложных за свою 30-летнюю карьеру, отметив, что трагедия потрясла сообщество, передает телеканал. По его словам, ранее у шерифа не было контактов с подозреваемым или причин вызывать полицию в дома, где произошли нападения. Родственники Мура, с которыми общался шериф, не верили в его способность на такое, пишет NBC.

Предварительное слушание по делу Мура назначено на понедельник, 12 января, сообщил ABC News.