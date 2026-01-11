В ударе США по объектам ИГ в Сирии участвовали истребители Иордании

Истребители F-16 ВВС Иордании участвовали в нанесении удара по объектам «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) в Сирии со стороны США. Об этом сообщают Politico и Би-би-си со ссылкой на источники.

По данным источника среди американских военных Politico, в ударах участвовало более 20 самолетов, включая F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 и иорданские F-16. Эту же информацию подтвердил источник Би-би-си.

Во время операции США в Сирии было выпущено более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям, сообщили CNN и Би-би-си.

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, являющийся самым массовым самолетом своего класса в мире. Иордания является одним из операторов американских истребителей F-16, получая их от США в рамках военно-технического сотрудничества.

Об ударах ранее сообщило Центральное командование США. Согласно его данным, удары были нанесены около 20:30 мск 10 января в рамках операции «Удар Соколиного Глаза». Эта операция была начата 19 декабря 2025 года после гибели американских военных в Пальмире 13 декабря. Как тогда заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, погибшие участвовали в операции против террористических группировок, включая ИГ.

В ответ на инцидент президент США Дональд Трамп пообещал «очень серьезный» ответ «Исламскому государству», назвав произошедшее атакой против США и Сирии в слабоконтролируемом сирийскими властями районе.