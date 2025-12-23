 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
В Лондоне арестовали Грету Тунберг по статье о терроризме

В Лондоне арестовали Грету Тунберг по статье о терроризме
В Лондоне арестовали Грету Тунберг по статье о терроризме
Британская полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время пропалестинской акции протеста в Лондоне, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную группу Defend Our Juries.

В социальных сетях появилось видео, на котором Тунберг сидит на улице и держит в руках плакат с надписью о поддержке заключенных, связанных с организацией Palestine Action, которую британское правительство признало террористической. К ней подходит сотрудник полиции и отбирает плакат. По информации Reuters, Тунберг задержали за нарушение закона о борьбе с терроризмом.

Palestine Action — британская пропалестинская сеть прямого действия. Она была основана в 2020 году. Организация активно участвовала в протестах против войны в Газе.

Пресс-служба полиции Лондона подтвердила факт ареста 22-летней девушки. «Она была арестована за демонстрацию предмета (в данном случае плаката) в поддержку запрещенной организации (в данном случае «Palestine Action») в нарушение статьи 13 Закона о терроризме 2000 года», — говорится в сообщении.

По информации лондонской полиции, акция протеста в поддержку Палестины началась утром 23 декабря. Около 7:00 (10:00 по мск) активисты облили краской здание на Фенчерч-стрит. Правоохранители задержали 24-летнего мужчину и 38-летнюю женщину «по подозрению в нанесении ущерба имуществу».

В Финляндии пропалестинские активисты облили краской здание Минобороны
Политика

5 июля движение Palestine Action внесли в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению занимавшей пост главы МВД Иветт Купер. Ее инициативу поддержали обе палаты парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

С момента запрета организации Palestine Action на демонстрациях в ее поддержку по всей стране задержали сотни человек. В августе лондонская полиция задержала более 470 протестующих, а в сентябре — более 425 человек.

Читайте РБК в Telegram.

