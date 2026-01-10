Умер участник телешоу «Голос 60+» Андрей Забродский

Андрей Забродский (Фото: zavzob / VK)

В Новосибирске в возрасте 63 лет умер певец Андрей Забродский, принимавший участие в проекте «Голос 60+» на «Первом канале» под патронажем Олега Газманова. Сообщение о смерти артиста появилось на его странице во «ВКонтакте» 9 января.

«Андрюша скончался сегодня в 5 утра. Прощание с ним будет в воскресенье 11.01.2026 с 15:00 до 16:00 в Новосибирском крематории», — говорится в сообщении.

Забродский принял участие в телешоу «Голос 60+» в 2021 году. На слепых прослушиваниях он исполнил композицию «Ты или я» группы «Машина времени», его заметил и пригласил в свою команду на телешоу Олег Газманов.

Певец рассказывал, что до выхода на пенсию попробовал себя в разных профессиях — разнорабочего, начальника транспортного цеха и летчика гражданской авиации.