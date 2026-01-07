Воспитанники академии капитана «Спартака» отравились в Сочи

Как сообщила академия, состояние большинства детей положительное. Врачи дежурили ночью и утром 7 января

Роман Зобнин (справа) (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Футболисты и тренеры детской академии полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина отравились в отеле «ЛОО-Арена» в Сочи. Об этом сообщает академия в своем телеграм-канале.

«Вся команда тренеров и администрации ZOBNIN TEAM не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. При этом тренерам тоже было плохо. <...> ZOBNIN TEAM не оставит эту ситуацию и все меры будут применены, когда главный вопрос — здоровье детей, будет решен», — говорится в сообщении академии.

Пресс-служба рассказала о положительной динамике состояния большинства детей. В течение ночи и утра 7 января врачи дежурили на этажах.

По данным SHOT, отравился и сам Зобнин, который присутствует на сборах академии, начавшихся 4 января. Сообщается, что вместе с ним в Сочи пирехали около 50 человек, включая его сына.

РБК направил запрос в Центр Футбольной подготовки Романа Зобнина.

Телеграм-канал сообщил, что в отеле «ЛОО-Арена» сейчас находятся спортсмены различных видов спорта, включая регбистов, футболистов и гимнастов. Они приехали на сборы из разных городов. Количество отравившихся уточняется. При этом Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко в беседе с «Матч ТВ» опроверг информацию о 100 отравившихся детей-спортсменов в сочинском отеле.

Прокуратура Лазаревского района Сочи ранее начала проверку в связи с массовым отравлением юных спортсменов. По данным ведомства, госпитализация никому не потребовалась.

СК по Лазаревскому району возбудил уголовное дело по ст.238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит эпидемиологическое расследование в местах размещения и питания детей. Были отобраны пробы питьевой воды и продуктов питания, взяты смывы с объектов внешней среды и собран материал от персонала для исследования.

В декабре 2025 года «Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным до 2027 года. Он является капитаном московской команды и выступает за клуб с 2016 года. За это время Зобнин стал чемпионом России (2017), обладателем Кубка (2022) и Суперкубка (2017) России. В текущем сезоне 31-летний полузащитник сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.