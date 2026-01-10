 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Известия» узнали о планах открыть танковое училище в Челябинской области

«Известия»: в 2026 году откроют Челябинское танковое училище
Фото: Алексей Насыров / ТАСС
Фото: Алексей Насыров / ТАСС

В 2026 году Министерство обороны России планирует открыть три военных вуза, включая Челябинское танковое училище. Об этом сообщает газета «Известия».

Помимо танкового училища в Челябинской области должны заработать Ульяновское авиационное и Новочеркасское училище связи. Эти меры являются частью масштабной программы по созданию и возрождению 15 военных учебных заведений до 2034 года, запущенной Минобороны в 2025-м.

Основными задачами реформы являются укрепление инженерного корпуса, подготовка специалистов для войск беспилотных систем и восполнение острой нехватки офицеров среднего звена для новых соединений.

География новых вузов охватит всю страну — от Подмосковья до Хабаровска, где в 2034 году появится филиал Военно-медицинской академии.

В июле 2025 года министр обороны Андрей Белоусов анонсировал реформу военного образования. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с гражданскими вузами для подготовки IT-специалистов и экспертов в области искусственного интеллекта. В качестве примера, к чему приводит отсутствие эффективной системы управления военным образованием, министр привел ситуацию в Новосибирском высшем командном училище, где основная часть курсантов, по его словам, жила в палатках в морозы, а материальная база «в лучшем случае 20-летней давности».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
вузы Челябинская область
