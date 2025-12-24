Истребитель F-35A Lightning II (Фото: Shutterstock)

Финские ВВС приняли решение оснастить свои новые истребители F-35A Lightning II ракетами класса «воздух—воздух» AIM-120D3 «в ожидании конфликта» с Россией, пишет The National Interest.

Как отмечает издание, Госдепартамент США одобрил закупку — Хельсинки получит 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles) и восемь секций наведения AIM-120D3 общей стоимостью около $1 млрд.

«Благодаря этому приобретению Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит наши возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке. Приобретение еще больше укрепит взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

На прошлой неделе США представили первый построенный для Финляндии истребитель F-35A. Всего Финляндия заказала у Соединенных Штатов 64 истребителя — ожидается, что с будущего года они начнут заменять находящиеся в настоящее время на вооружении самолеты McDonnell Douglas F/A-18 Hornets.

AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile — ракета класса «воздух — воздух» средней дальности IM-120, это всепогодная ракета нового поколения, производимая компанией Raytheon. Она стоит на вооружении ВВС и ВМС США, а также стран-союзников. Истребитель может одновременно запускать несколько таких ракет, но поражать разные цели.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Страна подала заявку на вступление чуть менее чем за год — совместно со Швецией.

Москва, комментируя заявления НАТО о «российской агрессии», неоднократно заявляла, что сам альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин назвал «невероятной ложью» и «бредом».