 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

TNI узнал, что Финляндия оснастит свои F-35 новыми американскими ракетами

TNI: Финляндия наращивает вооружения «в ожидании будущего конфликта» с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель&nbsp;F-35A Lightning II
Истребитель F-35A Lightning II (Фото: Shutterstock)

Финские ВВС приняли решение оснастить свои новые истребители F-35A Lightning II ракетами класса «воздух—воздух» AIM-120D3 «в ожидании конфликта» с Россией, пишет The National Interest.

Как отмечает издание, Госдепартамент США одобрил закупку — Хельсинки получит 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles) и восемь секций наведения AIM-120D3 общей стоимостью около $1 млрд.

«Благодаря этому приобретению Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит наши возможности реагирования на угрозы в оперативной обстановке. Приобретение еще больше укрепит взаимодействие с Соединенными Штатами и другими союзниками», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

На прошлой неделе США представили первый построенный для Финляндии истребитель F-35A. Всего Финляндия заказала у Соединенных Штатов 64 истребителя — ожидается, что с будущего года они начнут заменять находящиеся в настоящее время на вооружении самолеты McDonnell Douglas F/A-18 Hornets.

AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile — ракета класса «воздух — воздух» средней дальности IM-120, это всепогодная ракета нового поколения, производимая компанией Raytheon. Она стоит на вооружении ВВС и ВМС США, а также стран-союзников. Истребитель может одновременно запускать несколько таких ракет, но поражать разные цели.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Страна подала заявку на вступление чуть менее чем за год — совместно со Швецией.

Москва, комментируя заявления НАТО о «российской агрессии», неоднократно заявляла, что сам альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин назвал «невероятной ложью» и «бредом».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Финляндия Военная операция на Украине истребитель F-35
Материалы по теме
Финляндия ужесточит правила для получения постоянного ВНЖ в 2026 году
Политика
Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России
Политика
В родном городе Санты в Финляндии заметили рост военного присутствия НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В кипрском клубе опровергли информацию о переходе их тренера в «Спартак» Спорт, 13:55
Верфь «Звезда» передала заказчику первый в России СПГ-танкер-ледокол Отрасли, 13:51
В «Синаре» спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 в 2026 году Инвестиции, 13:34
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника Спорт, 13:32
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников Политика, 13:30
Кроссовер Jaecoo J7 получит новую версию в России Авто, 13:21
Как выбрать подарок близким с помощью нейросети: подборка промптов и ИИ Социальная экономика, 13:20
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Кремле ответили на амбиции Польши по вступлению в G20 Политика, 13:18
В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией Политика, 13:16
В России состоялась премьера нового кроссовера Jaecoo J6 Авто, 13:16
Германия испытала свою технологию роя дронов Политика, 13:11
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Образование, 13:11
Стал известен преемник Андрея Тихонова в «Енисее» Спорт, 13:08
Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 13:06