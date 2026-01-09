Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Георгий Филимонов отчитался о закрытии или перепрофилировании всех 610 алкомаркетов, которые работали в регионе. В тот же день губернатор предупредил о риске диверсий с продажей суррогатного алкоголя

Фото: filimonov_official / Telegram

В Вологодской области закрылись или были перепрофилированы все 610 алкомаркетов, работавших в регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует», — написал глава региона.

Он уточнил, что все магазины сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты», в них изменился ассортимент, и алкоголь составляет теперь только 20% от представленных в них товаров.

«Сеть магазинов «Красное&Белое» более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески», — написал Филимонов.

Кроме того, власти региона продолжают переформатировать «наливайки». «Уже 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе. На контроле остается 50 точек», — уточнил губернатор.

В следующем посте Филимонов предупредил жителей области об опасности провокаций, связанных «с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжелыми последствиями».

«Пожалуйста, будьте бдительны — не покупайте спиртное там, где торгуют «из-под полы». Приобретайте продукцию только в проверенных торговых точках, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя», — посоветовал губернатор.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни всего двумя часами — с 12:00 до 14:00, в выходные — с 8:00 до 23:00. Новые правила распространяются только на розничные точки продажи алкоголя и не действуют в ресторанах, барах и кафе. Кроме того, ограничения не касаются выходных и праздничных дней.

В декабре 2025 года законодательное собрание Вологодской области одобрило закон, расширяющий список дней, когда продажа алкоголя разрешена без установленных будничных ограничений. Региональные власти утвердили четыре праздничных дня, когда запрет не действует. Алкоголь можно покупать с 8:00 до 23:00 (режимы выходного дня) 30 и 31 декабря, 7 января, а также 1 мая.