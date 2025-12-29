 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Почти 90% алкомаркетов Вологодской области закрылись или сменили формат

Филимонов: 543 алкомаркета в Вологодской области прекратили продажу спиртного
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В Вологодской области из 610 алкомаркетов, в том числе сетевых, работавших по состоянию на 1 января 2025 года, 543 (89%) закрылись или сменили вид деятельности, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в телеграм-канале.

В частности, переквалифицировались 11 магазинов всероссийской сети «Бристоль» — в регионе они стали «БПродуктами». Первая по обороту в стране сеть алкомаркетов «Красное и Белое» уже около полугода не торгует на Вологодчине крепким алкоголем.

Филимонов также отметил, что из 125 «наливаек» 75 закрыли или их переоборудовали под кафе. На контроле остаются 32 заведения в Вологде и Череповце, а также 18 точек в муниципальных районах.

«Также продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, в регионе работало 316 точек <...> сейчас 218 из них уже прекратили деятельность», — рассказал губернатор.

С 1 марта в Вологодской области действует закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Магазинам разрешено торговать им в будни с 12:00 до 14:00, в выходные — с 8:00 до 23:00.

В перечень исключений входят вне зависимости от дня недели новогодние каникулы,30 и 31 декабря, 1 мая, 23 февраля, 8 марта и 9 мая. При этом полный запрет действует в другие праздничные дни, к примеру, в День народного единства и День Конституции.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
алкоголь Вологодская область запрет продажа алкоголя Георгий Филимонов
