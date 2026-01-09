В Швейцарии арестовали владельца бара, в котором погибли 40 человек

24 heures: в Швейцарии задержали владельца бара, где пожар унес жизни 40 человек

Жак и Джессика Моретти (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Владельца бара Le Constellation на курорте Кранс-Монтана в Альпах, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек, 49-летнего Жака Моретти арестовали 9 января после допроса в прокуратуре. Его заключили под стражу, обосновав это риском побега. Об этом сообщила швейцарская газета 24 heures со ссылкой на источники.

Арест Моретти произошел после длительного допроса 9 января. Кроме владельца бара допрашивали также его жену и совладелицу бара Джессику.

По оценке газеты, такой шаг знаменует изменение позиции следствия: еще 4 января в полицейском пресс-релизе говорилось, что причин для предварительного ареста Моретти — включая риск уклонения от правосудия — не видно, и потому никакие принудительные меры в отношении обвиняемых не применялись.

Моретти и его жена подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности в связи с пожаром, унесшим жизни 40 человек, пишет 24 heures.

По предварительным данным следствия, пожар в баре Le Constellation произошел после того, как бармены подожгли бутылки с фейерверками, от которых загорелась звукоизолирующая пена на потолке. Помещение было полностью охвачено пламенем менее чем за минуту. 116 человек получили ранения.

Кран-Монтана — горнолыжный курорт у подножия Альп на юго-западе Швейцарии. Там расположены пешеходные и велосипедные тропы, лыжные трассы общей длиной 160 км и фуникулер до соседнего города Сиерре. Курорт принимал различные международные спортивные соревнования.