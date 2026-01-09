Бастрыкин затребовал доклад по сносу здания ВНИИБ в Санкт-Петербурге

Фото: Алла Андреева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СК по Санкт-Петербургу предоставить доклад по ситуации со сносом здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, жители Санкт-Петербурга оставляют в социальных сетях комментарии, в которых просят главу СК помочь сохранить здание бывшего ВНИИБ. Кроме того, в конце 2025 года активисты подали заявление, чтобы строение признали объектом культурного наследия.

Ранее следователи проводили проверку по четырем статьям Уголовного кодекса — фальсификация доказательств (ч. 1 ст. 303), заведомо ложные показания, заключение эксперта и специалиста (ч. 1 ст. 307), неисполнение приговора или решения суда (ч. 1 ст. 315) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). К каким результатам пришло следствие, ведомство не уточняет.

В 2019 году застройщику «2-й Муринский» разрешили построить на месте здания бывшего ВНИИБ жилой комплекс. Однако местные жители выступили против сноса и уже шесть лет пытаются его сохранить.

Сначала петербуржцы попросили признать здание объектом культурного наследия. Однако городской Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отказал им, а судебная экспертиза, включая разбирательство в Верховном суде, не подтвердила его историческую и архитектурную ценность. В 2025 году Государственная административно-техническая инспекция разрешила застройщику демонтировать здание, выдав соответствующий ордер.

Утром 8 января строители начали сносить здание. Однако жители города пришли на стройку и попробовали остановить процесс. «Он было приостановился немного, и сейчас он опять возобновлен. Техника работает, причем работают сразу же несколько огромных вот этих машин, которые сносят здание», — рассказала местная активистка Алла Андреева в эфире Радио РБК.

Андреева объяснила, что активисты считают здание ВНИИБ памятником. Решение властей она назвала «чудовищным преступлением против памяти и истории».

Вечером 8 января силовики задержали 11 человек, которые участвовали в акции протеста. По версии следствия, активисты бросались под технику, пытаясь помешать строителям разбирать здание.

Также задержали 54-летнего жителя соседнего дома, который, по данным полиции, распылил газовый баллончик в лицо охраннику. 21-летнего молодого человека наняли, чтобы он не подпускал активистов к месту стройки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший охранник самостоятельно обратился в больницу за помощью к медикам. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса России. За хулиганство 54-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.