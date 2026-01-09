 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео

Появилось видео, как Лукашенко вместе с сыном чистят снег

Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем и шпицем Умкой вышел на улицу убирать снег. Кадры опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Белоруссию 8 и 9 января накрыл циклон «Фрэнсис». По данным Белгидромета, на большей части территории страны наблюдается снежный покров высотой 6-30 см, местами по республике — 31-42 см. Кроме того, метеорологический центр объявил оранжевый уровень погодной опасности 9 января. По данным синоптиков, в Минске ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов
Общество

Пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что за сутки 8 января электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте страны из-за циклона, передает «БелТА». В результате повреждения линий электропередачи и опрокидывания опор ЛЭП из-за падения деревьев были обесточены 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных.

Пресс-служба БЖД сообщила о задержках поездов на направлениях Минск — Орша, Минск — Гомель, Минск — Брест, а также Жлобин — Калинковичи из-за снегопада.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Александр Лукашенко Николай Лукашенко снег Белоруссия
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега
Общество
Водителей из Центральной России попросили не садиться за руль из-за снега
Общество
В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене Спорт, 16:19
Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео Общество, 16:02
Reuters узнал о захвате пятого танкера из-за венесуэльской нефти Политика, 15:53
Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега Общество, 15:52
Премьер Италии заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией Политика, 15:38
Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Австрии Спорт, 15:36
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Rio Tinto и Glencore начали новые переговоры о слиянии Бизнес, 15:20
Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске Общество, 15:16
Талалаев рассказал, что мог стать главным тренером «Спартака» Спорт, 15:14
«Величайшая спекулятивная мания»: 8 предупреждений об ИИ-пузыре Футурология, 15:00
Пятая ракетка России снялась с Australian Open Спорт, 14:59
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных Политика, 14:55
Акции связанных с Гренландией компаний подскочили на фоне угроз Трампа Инвестиции, 14:42