 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов

Из-за сложных погодных условий на отдельных участках Белорусской железной дороги (БЖД) поезда следуют с отклонением от графика. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу БЖД.

Задержки зафиксированы на направлениях Минск — Орша, Минск — Гомель, Минск — Брест, а также Жлобин — Калинковичи. В БЖД заверили, что принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и возвращению поездов в расписание.

Пассажирам рекомендовали учитывать возможные отклонения при планировании поездок.

Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс
Общество
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Кроме того, пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что за сутки 8 января электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте страны из-за циклона, передает БелТА. В результате повреждения линий электропередачи и опрокидывания опор ЛЭП из-за падения деревьев были обесточены 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных. В ведомстве отметили, что сложные погодные условия сохраняются и сегодня, 9 января.

Накануне, 8 января, белорусское предприятие «Гомельэнерго» ввело режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, передает агентство. Ухудшение погоды связано с приближением циклона «Улли».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Егор Алимов
Белоруссия поезда график работы снег циклон Погода
Материалы по теме
Синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за погоды в Москве
Общество
Синоптик сообщил об ожидающем Москву абсолютном снежном рекорде
Общество
Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова Спорт, 10:14
Поведенческий экономист Кэти Милкман: «Меня раздражают амбициозные цели»Подписка на РБК, 10:03
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как будет работать соглашение об избежании двойного налогообложения с ОАЭПодписка на РБК, 10:01
В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов Общество, 09:55
Разброс в триллионы. Каким 2026 год будет для банковПодписка на РБК, 09:36
Трамп поддержал санкции против России с оговоркой Политика, 09:23
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Губернатор Подмосковья призвал отказаться от личных машин из-за циклона Город, 09:12
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина Политика, 09:04
+180% после захвата Мадуро. Какие активы выиграют от ситуации в Венесуэле Инвестиции, 09:00
Крах биткоина и взлет серебра: какой актив стал самым доходным в 2025-мПодписка на РБК, 09:00
Фотопроект: плато Путорана, труднодоступное и удивительное место в России Стиль, 09:00
Что будет с российским авторынком в 2026 году: главные трендыПодписка на РБК, 08:55