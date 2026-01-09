В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов

Из-за сложных погодных условий на отдельных участках Белорусской железной дороги (БЖД) поезда следуют с отклонением от графика. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу БЖД.

Задержки зафиксированы на направлениях Минск — Орша, Минск — Гомель, Минск — Брест, а также Жлобин — Калинковичи. В БЖД заверили, что принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и возвращению поездов в расписание.

Пассажирам рекомендовали учитывать возможные отклонения при планировании поездок.

Кроме того, пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что за сутки 8 января электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте страны из-за циклона, передает БелТА. В результате повреждения линий электропередачи и опрокидывания опор ЛЭП из-за падения деревьев были обесточены 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных. В ведомстве отметили, что сложные погодные условия сохраняются и сегодня, 9 января.

Накануне, 8 января, белорусское предприятие «Гомельэнерго» ввело режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, передает агентство. Ухудшение погоды связано с приближением циклона «Улли».