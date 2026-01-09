Российские военные заняли Зеленое в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Село Зеленое располагается в Гуляйпольском районе Запорожской области, в 1,5 км от Гуляйполя.

Накануне, 8 января, стало известно, что группировка войск «Восток» заняла населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Взятие этого населенного пункта позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало условия для дальнейшего наступления штурмовых подразделений, отметило оборонное ведомство.

Зеленое находится на том же берегу реки Гайчур примерно в 20 км от Братского.

Кроме того, 8 января Минобороны сообщило, что артиллеристы группировки нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Запорожской области.