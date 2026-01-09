 Перейти к основному контенту
Водителей из Центральной России попросили не садиться за руль из-за снега

Фото: lucky_pics / Shutterstock
Фото: lucky_pics / Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал водителей воздержаться от поездок на автомобилях во избежание ДТП из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. Аналогичные рекомендации водителям дали губернаторы Тульской и Владимирской областей Дмитрий Миляев и Александр Авдеев в телеграм-каналах.

Богомаз призвал водителей ограничить использование автотранспорта из-за снегопада и прошедшего в ночь на 9 января ледяного дождя. «Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме, но из-за сложной погодной ситуации возможно увеличение интервалов движения», — уточнил губернатор.

По его словам, на борьбу с последствиями непогоды в Брянской области задействовано 589 единиц техники, включая 227 — на региональных трассах, 283 — в муниципалитетах и 79 — в самом Брянске. В первую очередь расчищаются магистрали и маршруты общественного транспорта. Прошедший ночью ледяной дождь, по данным Богомаза, вызвал аварии на электросетях: без света остаются шесть муниципальных образований, где к восстановительным работам привлечены 69 бригад, 329 человек и 103 единицы техники.

В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов
Общество

В свою очередь, Миляев сообщил, что на дорогах Тульской области возможны снежные заносы и сильная гололедица. «До конца суток синоптики прогнозируют сильные осадки (мокрый снег, ледяной дождь, снег), местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15 м/с», — написал глава региона.

Губернатор Владимирской области призвал жителей воздержаться от поездок на личных автомобилях в ближайшие два дня. Именно столько, по его словам, займут работы по устранению последствий снегопада на дорогах. В ряде районов непогода привела к авариям на электросетях, написал Авдеев. На восстановительных работах заняты 12 бригад — 45 человек и 19 единиц техники.

Пресс-служба правительства Калужской области сообщила, что в настоящее время в регионе ведутся непрерывные работы по ликвидации последствий непогоды. В них задействовали 27 бригад в составе 135 человек и 42 единиц техники. «Специалисты «Калугаэнерго» продолжают оперативно устранять локальные отключения электричества, вызванные непогодой. Затронуты Боровский, Жуковский, Малоярославецкий, Хвастовичский и Юхновский районы», — говорится в сообщении.

