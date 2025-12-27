Сотрудника сирийского Минобороны убили в районе Алеппо

Фото: Omar Albam / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудник Министерства обороны Сирии был убит неизвестными нападавшими в районе Сайф ад-Даула в Алеппо, сообщает Syria TV. Личность погибшего не называется.

По данным Levant 24, неизвестные открыли огонь по сотруднику сирийских сил безопасности, когда он прибывал на службу. Мужчина скончался от ранений.

Агентство Sana также передает, что в этом районе сирийская армия сбила вражеские беспилотники, запущенные Сирийскими демократическими силами (SDF). О погибших или пострадавших издание не сообщает.

Накануне в сирийском городе Хомс произошел взрыв в мечети в районе Вади аль-Дахаб. Погибли восемь человек. Еще несколько десятков пострадали. Местные чиновники сообщили агентству Reuters, что причиной взрыва могло стать нападение террориста-смертника или заложенная там взрывчатка.