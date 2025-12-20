Звезды фигурного катания поспорили о «деградации» российских одиночниц

Перед стартом чемпионата России Алексей Ягудин заявил о «возможной деградации» российских одиночниц из-за отсутствия международных соревнований. Отстали ли россиянки за время изоляции — оценка ведущих экспертов

Аделия Петросян (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал 18 декабря в Санкт-Петербурге и продлится до 21 декабря. На турнире будут представлены такие дисциплины, как мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. За день до турнира олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин заявил, что женское одиночное катание в России переживает «стагнацию и, может быть, даже и деградацию» из-за отсутствия международных стартов. Это замечание вызвало споры о том, насколько сильно российские одиночницы отстали от мировых конкурентов за три года вне международной арены.

Перед соревнованием Аделия Петросян, отобравшаяся на Олимпиаду-2026, не заявила в своей программе элементы «ультра-си» (элементы повышенной сложности). Однако на тренировке фигуристка исполнила одни из самых сложных элементов: тройной аксель, каскад четверной тулуп — двойной тулуп — четверной тулуп.

При этом фигуристки Дина Хуснутдинова, Мария Елисова и Камилла Нелюбова заявили в своих программах тройной аксель, который также считается сложным элементом.

На данный момент одиночницы выступили только в короткой программе, где лучший результат показала Петросян, набрав 86,52 балла.

Что эксперты говорят о женском фигурном катании в России

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Это Лешино мнение. Я его уважаю, но имею свое мнение. Считаю, что у нас сильные девочки, которые могут претендовать на призовые места. Их никогда не было много. Их немного, но ни в одной стране нет столько девочек (которые претендуют на призовые места). Мне кажется, что они совершенно не стали хуже», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы

«Я не очень следила за нашим женским одиночном катанием, но, судя по набору элементов, который выполняют фигуристки, не могу сказать, что мы сильно деградировали. Другой вопрос, что мы что-то утратили в композиции и постановке программ, в стиле и направлении. Мы очень долго увлекались юными девушками. Сейчас же в наше отсутствие произошли изменения возрастного ценза, а значит, поменялась манера и форма катания. Если же брать по количеству сложных прыжков, думаю, мы остаемся на высоком уровне», — сказала Роднина Sport24.

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду

«Я не совсем согласна с Алексеем Ягудиным, что и у нас, и в мировом фигурном катании деградация. Мы вдохновляем весь мир. Задача руководства мирового фигурного катания была привести женское одиночное катание в более взрослую жизнь: подняли возраст участниц соревнований. Элементы ультра-си сократились, поскольку их делали фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная еще в юном возрасте. Сегодня они уже не могут их исполнять, во всяком случае в таком количестве. Поэтому кажется, что существует некая деградация», — сказала Бестемьянова NEWS.ru

Она подчеркнула, что если из программ ушли элементы ультра-си, то это открыло дорогу более «вдохновенным, интересным и красивым программам, в которых больше художественности и продуманности».

Александр Жулин, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию

«Не так просто ответить, деградирует ли наше женское фигурное катание. Совсем недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Причем важно, что их масштаб был связан не только с международными успехами, но и с личными качествами. Сейчас девушек такого калибра нет и близко, даже на горизонте никого не могу выделить», — сказал Жулин Sport24.

При этом Жулин отметил, что в мировом фигурном катании «тоже полная деградация» без российских фигуристов. «Я помню Алису Лю, когда ей было 13 лет. Никогда бы не подумал, что она сможет выиграть что-то серьезное во взрослой карьере. Катается она здорово, но тройных акселей у нее нет. Это даже не близко к уровню Трусовой или Щербаковой», — отметил он.

Он заявил, что мировое фигурное катание по-прежнему немыслимо без участия российских спортсменок, и из-за их отстранения оно понесло значительные потери. «У нас нет таких же звезд, как раньше, а иностранцы не могут развиваться без конкуренции с российскими фигуристками», — заключил Жулин.