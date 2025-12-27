На электросамокаты предложили распространить балльную оценку локализации

Минпромторг предложил распространить балльную систему локализации на электросамокаты и другие средства СИМ. Это метод оценки продукции по объему российских комплектующих. Ряд кикшерингов ранее заявляли о локализации производств

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минпромторг предложил распространить балльную систему локализации продукции на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

«В разделе III … дополнить позициями следующего содержания: электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса», — говорится в документе.

Балльная система локализации продукции в России — это методика оценки уровня местного производства товаров (от медицины до автопрома), которая присваивает баллы за использование российских компонентов, выполнение технологических операций внутри страны и передачу технологий.

Изменения предлагается внести в постановление правительства России от 17 июля 2015 года № 719.

В случае принятия проекта, изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Кикшеринг «МТС Юрент» в 2025-м планировал локализовать производство в России. В 2023-м Whoosh сообщил, что локализовал производство комплектующих для электросамокатов. С 2024-го компания планировала заменить на российские до 100% деталей в своих самокатах.

Согласно исследованию T-Pay, в 2025 году объем потребительских расходов на аренду электросамокатов в денежном выражении впервые за пять лет продемонстрировал отрицательную динамику. Во втором квартале россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше, чем годом ранее. При этом количество транзакций увеличилось на 17% год к году.

В 2024 году объем российского рынка кикшеринга составил 31,1 млрд руб., что на 39,8% выше показателя 2023 года. Сервисами аренды электросамокатов за год воспользовались 25,3 млн человек, количество уникальных пользователей увеличилось на 20,6%, а количество поездок за сезон — на 33,1%, до 281,6 млн штук.