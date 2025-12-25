Правительство предложило расширить практику научно-производственных рот

Правительство начало разрабатывать возможность создания научно-производственных рот для специалистов, прошедших программу профессионалитета в колледжах. НПР впервые создали в 2015 году в Севастополе и Тамбове

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В правительстве начали прорабатывать вопрос о создании научно-производственных рот (НПР) в Вооруженных силах России для специалистов, прошедших в колледже программу профессионалитета. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Государственного совета.

Министр, говоря о развитии среднего профессионального образования (СПО) в России, подчеркнул, что флагманом модернизации сейчас является проект профессионалитета.

Чернышенко доложил президенту России Владимиру Путину, что его команда разрабатывает механизм, согласно которому молодые люди, которые выпускаются из колледжей после профессионалитета, будут проходить службу в армии в особом порядке.

«Речь идет о том, чтобы открывать специальные научно-производственные роты», — уточнил Чернышенко.

Он подчеркнул, что правительство занимается этим вопросом по поручению Путина.

Чернышенко также сообщил о планах расширить с 2026 года «возможность использования ресурсов колледжей» для переподготовки участников военной операции.

«Профессионалитет» — федеральный проект в России, направленный на обновление системы среднего профессионального образования за счет создания образовательно-производственных кластеров, в которых колледжи работают в тесной связке с предприятиями. Проект помогает выпускникам быстро получить необходимые профессиональные навыки и начать карьеру, а работодателям — формировать кадровый резерв под конкретные производственные задачи.

Служба в научно-производственной роте позволяет молодым специалистам совмещать срочную службу в армии с работой по производственному профилю. Они получают возможность работать на заводе и одновременно изучать основы военного дела.

Впервые научно-производственные роты в экспериментальном режиме были сформированы в Тамбове и Севастополе в 2015 году. В 2018 году Путин подписал указ № 66 «О научно-производственных подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации», согласно которому Тульской области выделяется квота на формирование научно-производственной роты в составе 48 человек.

Научно-производственные роты создают и для службы в других городах, в частности в 2020 году в Санкт-Петербурге сформировали судостроительную научно-производственную роту.

Кроме того, с 2013 года в России существуют научные роты. Это штатные подразделения ВС России, созданные для выполнения научно-прикладных задач в интересах органов военного управления. Набор осуществляется по всей стране из числа граждан России мужского пола 19–30 лет, ранее не проходивших военную службу, имеющих высшее образование с государственным дипломом и средним баллом не ниже 4,5, говорится на сайте Центра поддержки призывников.

Основная деятельность научных рот включает выполнение научно-исследовательских проектов, подготовку и оформление заявок на изобретения и рационализаторские предложения, а также разработку и тестирование алгоритмов специального программного обеспечения, математических моделей и программно-моделирующих комплексов.