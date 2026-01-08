США вышли из Зеленого климатического фонда ООН

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Министерство финансов США объявило о немедленном выходе из Зеленого климатического фонда ООН. Вашингтон отказался финансировать организацию, сообщает пресс-служба американского ведомства.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал Зеленый климатический фонд «радикальной организацией». По его словам, цели фонда противоречат факту, что «доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности».

В ведомстве отметили, что администрация президента США Дональда Трампа намерена развивать все источники энергии, которые помогут росту экономики. «Дальнейшее участие в Зеленом климатическом фонде признано не соответствующим приоритетам и целям администрации Трампа», — говорится в сообщении.

Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund) — это всемирный климатический фонд, созданный Рамочной конвенцией ООН. Его работа направлена на поддержку стран в решении проблем по изменению климата.

Ранее Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций. Из них 31 — это структуры ООН. В Белом доме уточнили, что организации «больше не служат американским интересам».

В сентябре 2025 года республиканец обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов. По его словам, международная организация только пишет письма «с очень резкими формулировками», которые впоследствии не реализует.