Общество⁠,
0

Ространснадзор назвал причину возврата в Дубай летевшего в Москву борта

Ространснадзор: рейс Utair вернулся в Дубай из-за вибрации силовой установки
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) начала контрольные мероприятия после инцидента с самолeтом авиакомпании Utair, прервавшим полет из Дубая в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, решение о возвращении в аэропорт вылета было принято, поскольку экипаж зафиксировал вибрацию одной из силовых установок.

Самолет Дубай — Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
Общество
Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

«Ространснадзор держит на особом контроле ситуацию с пассажирами, чьи планы были нарушены из‑за вынужденной задержки рейса. Ведется оценка соблюдения перевозчиком установленных требований по информированию, размещению и обслуживанию в условиях задержки», — говорится в сообщении.

Ранее 8 января самолет вылетел из Дубая в 15:48 мск и должен был приземлиться в столичном аэропорту Внуково в 21:15 мск, но вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании уточнили, что это связано с «техническими причинами». После выработки топлива лайнер успешно сел, экипаж и пассажиры не пострадали.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дубай Москва инцидент самолет Ространснадзор Utair
