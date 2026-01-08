В Германии после взрыва газа обрушился жилой дом

Фото: Jannik Nölke / dpa / Global Look Press

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Альбштадт-Тайльфингене (земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Спасатели ищут трех жильцов, которые могли оказаться под завалами, передает SWR.

Взрыв произошел рано утром четверга, 8 января. Мэр города Роланда Тралмера на пресс-конференции заявил, что причиной обрушения стал взрыв газа. Взрывная волна повредила соседние здания, жителей близлежащих домов эвакуировали в местный спортзал. Многим из них потребовалась помощь психологов. По информации издания, эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома до конца дня.

Погибла молодая семья - взрослые 30 и 33 лет и шестилетний ребенок. Полиция предполагает, что в момент взрыва они находились внутри здания. На месте работают 150 спасателей.

В середине сентября 2025-го года в городе Дадене на западе Германии произошел взрыв в жилом доме. Здание сгорело и обрушилось. Пострадали восемь человек. Подростка с тяжелыми травмами доставили на вертолете в специализированную больницу. Еще двое взрослых получили легкие травмы, а пятеро — шок или акустическую травму.