Общество⁠,
0

Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии

В результате взрыва газа в городе Даден на западе Германии пострадали восемь человек, обрушился дом. Об этом сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел 25 сентября около 16:00 по местному времени (17:00 мск) в жилом доме и кебабной на Бецдорфер-штрассе. Здание сгорело и обрушилось, сообщила полиция.

В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадали
Общество
Химзавод Romonta в&nbsp;Амсдорфе, Германия

По данным полиции, подросток с тяжелыми травмами был вертолетом доставлен в специализированную больницу. Еще двое взрослых получили легкие травмы, а пятеро — шок или акустическую травму. По предварительным данным, под завалами дома никого нет.

Улица Бецдорфер-штрассе закрыта до дальнейшего уведомления, движение транспорта организовано в объезд. Также после взрыва в Дадене перекрыли центральный газопровод. В результате около 300 домохозяйств временно остались без отопления.

Причина взрыва пока не установлена. По предварительной версии, газопровод мог быть поврежден строительной техникой, работавшей на прокладке оптоволокна. 

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

