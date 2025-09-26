Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии
В результате взрыва газа в городе Даден на западе Германии пострадали восемь человек, обрушился дом. Об этом сообщает новостная служба Tagesschau со ссылкой на местную полицию.
Взрыв произошел 25 сентября около 16:00 по местному времени (17:00 мск) в жилом доме и кебабной на Бецдорфер-штрассе. Здание сгорело и обрушилось, сообщила полиция.
По данным полиции, подросток с тяжелыми травмами был вертолетом доставлен в специализированную больницу. Еще двое взрослых получили легкие травмы, а пятеро — шок или акустическую травму. По предварительным данным, под завалами дома никого нет.
Улица Бецдорфер-штрассе закрыта до дальнейшего уведомления, движение транспорта организовано в объезд. Также после взрыва в Дадене перекрыли центральный газопровод. В результате около 300 домохозяйств временно остались без отопления.
Причина взрыва пока не установлена. По предварительной версии, газопровод мог быть поврежден строительной техникой, работавшей на прокладке оптоволокна.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов