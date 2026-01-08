Трамп признался, что опасался «катастрофы Картера» в Венесуэле

Джимми Картер (Фото: Central Press / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп признался, что опасался провала военной операции в Венесуэле — подобно «катастрофе Джимми Картера» в Иране, которая «разрушила его администрацию». Об этом он рассказал в интервью газете New York Times.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены в Соединенные Штаты в ходе американской операции в Венесуэле в ночь на 3 января. Главу государства и первую леди обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти Боливарианской Республики назвали произошедшее военной агрессией.

В этом контексте Трамп напомнил о «провальной операции» США 24 апреля 1980 года по спасению американских заложников, удерживаемых в Иране. Тогда предпринятые правительством переговоры не привели к разрешению кризиса. Было принято решение о проведении операции по освобождению, из-за ряда неудач — от пыльных бурь до столкновения с самолетом-заправщиком — были брошены все вертолеты (после они перешли к иранской армии), тела погибших пилотов и других членов экипажей, вся секретная документация.

«Я не знаю, победил бы он [Картер] на выборах, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов», — сказал Трамп.

Картер, 39-й президент США, был вовлечен в события, предшествовавшие Исламской революции 1979 года в Иране, и поддерживал шаха Мохаммеда Резу Пехлеви. Администрация Картера пыталась наладить контакт с оппозицией, включая аятоллу Хомейни, но эти попытки были неэффективны. После революции Картер предложил убежище бывшему шаху и заморозил иранские счета в американских банках. В ноябре 1979-го американское посольство и 66 работавших там дипломатов были захвачены сторонниками нового правительства в Тегеране (52 из них пробыли в заточении 444 дня).

Захват дипломатов и неудачная попытка их освобождения привели к полному разрыву дипломатических отношений между Ираном и США (до сих пор не восстановлены). Картер проиграл президентские выборы 1980 года республиканцу Рональду Рейгану. Голосование проходило 4 ноября — в годовщину захвата заложников.