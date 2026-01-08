 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп признался, что опасался «катастрофы Картера» в Венесуэле

Трамп признался, что опасался «катастрофы Картера» во время операции в Венесуэле
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Джимми Картер
Джимми Картер (Фото: Central Press / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп признался, что опасался провала военной операции в Венесуэле — подобно «катастрофе Джимми Картера» в Иране, которая «разрушила его администрацию». Об этом он рассказал в интервью газете New York Times.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены в Соединенные Штаты в ходе американской операции в Венесуэле в ночь на 3 января. Главу государства и первую леди обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти Боливарианской Республики назвали произошедшее военной агрессией.

США начали захватывать танкеры. Главное о ситуации вокруг Венесуэлы
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В этом контексте Трамп напомнил о «провальной операции» США 24 апреля 1980 года по спасению американских заложников, удерживаемых в Иране. Тогда предпринятые правительством переговоры не привели к разрешению кризиса. Было принято решение о проведении операции по освобождению, из-за ряда неудач — от пыльных бурь до столкновения с самолетом-заправщиком — были брошены все вертолеты (после они перешли к иранской армии), тела погибших пилотов и других членов экипажей, вся секретная документация.

«Я не знаю, победил бы он [Картер] на выборах, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов», — сказал Трамп.

Картер, 39-й президент США, был вовлечен в события, предшествовавшие Исламской революции 1979 года в Иране, и поддерживал шаха Мохаммеда Резу Пехлеви. Администрация Картера пыталась наладить контакт с оппозицией, включая аятоллу Хомейни, но эти попытки были неэффективны. После революции Картер предложил убежище бывшему шаху и заморозил иранские счета в американских банках. В ноябре 1979-го американское посольство и 66 работавших там дипломатов были захвачены сторонниками нового правительства в Тегеране (52 из них пробыли в заточении 444 дня).

Захват дипломатов и неудачная попытка их освобождения привели к полному разрыву дипломатических отношений между Ираном и США (до сих пор не восстановлены). Картер проиграл президентские выборы 1980 года республиканцу Рональду Рейгану. Голосование проходило 4 ноября — в годовщину захвата заложников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Армия США Дональд Трамп Венесуэла Иран Джимми Картер
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Жителей Москвы предупредили о сильной метели Город, 14:08
МИД назвал парижскую декларацию созданием опасной для Европы «оси войны» Политика, 13:57
Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео Политика, 13:54
Глава Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом Политика, 13:52
Хачанов проиграл 285-й ракетке мира на турнире ATP в Гонконге Спорт, 13:49
В подмосковном Монино произошел пожар Общество, 13:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Лондоне признали нереальным обещанное число миротворцев для Украины Политика, 13:25
Трамп признался, что опасался «катастрофы Картера» в Венесуэле Политика, 13:18
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Костылева вернулась к Плющенко после конфликта тренера с ее матерью Спорт, 13:01
Джим Роджерс дал прогноз цен на золото и серебро в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 13:00
ВС России ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам Политика, 12:55
Демин рассказал о детской мечте после «невероятной» игры в матче НБА Спорт, 12:48