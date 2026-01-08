 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Власти заявили о 800 тыс. жителей Днепропетровской области без света

Минэнерго Украины: 800 тыс. жителей Днепропетровской области остались без света
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Более миллиона жителей Днепропетровской области остались без тепла и воды, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По данным и.о. министра энергетики Украины Артема Некрасова, без электроэнергии в регионе остаются 800 тыс. жителей, передает nv.ua.

По словам Кулебы, специалистам удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах. «Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании», — написал Кулеба в телеграм-канале.

Подача электричества в городских больницах осуществляется с помощью генераторов, уточнил мэр Днепра Борис Филатов. Школьникам продлили каникулы на двое суток.

Днепропетровскую и Запорожскую области обесточило после взрывов
Политика

Электротранспорт в городе заменили автобусами, отметил глава города.

Поезда в регионе перевели на резервную тепловозную тягу, движение не прекращено. «Вокзалы также запитаны от генераторов», — отметил Кулеба.

О взрывах в Днепропетровской области сообщило издание «Суспiльне» в ночь на 8 января. Позже Минэнерго Украины подтвердило, что Днепропетровская и Запорожская области остались полностью обесточены. Председатель Днепропетровской областного совета Николай Лукашук призвал жителей запастись водой, указав, что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Карева
Днепропетровская область электричество тепло водоснабжение взрывы ТЭЦ
