В США рассекретили споры Путина и Буша за день до вторжения в Ирак

Разговор состоялся 18 марта 2003 года, а вторжение США и их союзников в Ирак началось 20 марта. Российский президент в разговоре заявил, что «нельзя подменять силу закона законом силы»

Джордж Буш (Фото: Eric Draper / White House / Getty Images)

Сорок третий президент США Джордж Буш непосредственно перед началом операции «Иракская свобода» по вторжению в Ирак в 2003 году звонил Владимиру Путину. Главы государств не смогли тогда прийти к общей точке зрения, но пытались сохранить двухсторонние отношения, при этом российский президент заявил, что «нам нельзя подменять силу закона законом силы».

Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive).

Разговор состоялся 18 марта 2003 года, а вторжение США и их союзников в Ирак началось 20 марта рано утром.

«Этот звонок — своего рода кульминация серии телефонных разговоров, которые начались задолго до марта 2003 года, в ходе которых Путин пытался убедить Буша не вторгаться в Ирак», — говорится в публикации.

Хотя Бушу не удалось склонить Путина к поддержке операции в Ираке, он пытался сохранить позитивный характер отношений. «Мы не должны подвергать наши отношения риску», — сказал Буш российскому лидеру. Президент США также поблагодарил Путина за то, что тот не «подогревает антиамериканские настроения», и заявил, что ценит его позицию. «Ты последовательно отстаивал свою точку зрения, но при этом с уважением относился к нашим отношениям, и я хочу поблагодарить тебя за это», — цитируют Буша авторы публикации.

Путин «в последний раз пытался остановить вторжение, говоря о положительных результатах дипломатии и американо‑российского сотрудничества на Ближнем Востоке». Российский президент подчеркнул, что как бы ни были серьезны разногласия, фундаментальное значение отношений России и США важнее. Путин в разговоре настойчиво апеллировал к Уставу ООН и международному праву. Он напомнил Бушу его же слова о том, что цель операции — смена режима. «Однако это не предусмотрено ни Уставом ООН, ни международным правом», — сказал тогда Путин.

«Самое главное — и я уже об этом говорил — нам нельзя подменять силу закона законом силы», — подчеркнул президент России.

«Мы должны вместе посмотреть, как минимизировать ущерб для ООН. Я хотел бы еще раз это подчеркнуть. Я знаю о настроениях твоих помощников и считаю, что нам нужно вернуть процесс в ООН», — цитирует меморандум о разговоре слова Путина.

Буш тогда ответил, что он считает процесс в ООН завершенным.

В итоге президенты «согласились не соглашаться». В конце разговора Путин пригласил Буша приехать в Санкт‑Петербург «независимо от того, как будут развиваться события в Ираке». Буш сказал, что надеется приехать, назвав Петербург «одним из величайших городов мира».

Джордж Буш‑младший прилетел в Санкт‑Петербург 31 мая 2003 года на празднование 300‑летия города и встречу с Владимиром Путиным.

Операция «Иракская свобода» началась 20 марта 2003 года с массированных авиаударов по Багдаду и другим целям. Затем началось вторжение сухопутных сил коалиции во главе с США из Кувейта на юг и центр Ирака. Формально цели включали свержение режима Саддама Хусейна, ликвидацию предполагаемого оружия массового уничтожения и «освобождение» иракского народа.

Уже 9 апреля 2003 года коалиционные войска вошли в Багдад, режим быстро распался, а в декабре того же года Саддам был захвачен. 30 декабря 2006 года по приговору Верховного трибунала Ирака он был казнен через повешение.

Итоги операции оказались противоречивыми, политически операция дестабилизировала регион, усилила влияние Ирана и способствовала появлению новых радикальных группировок, включая предшественников «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).