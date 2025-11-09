Роспотребнадзор раскрыл, что ели заразившиеся ботулизмом в Москве

Московское управление Роспотребнадзора начало расследование в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек в столице, они ели овощной салат собственной консервации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в телеграм-канале.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве по информации, поступившей из Департамента здравоохранения города Москвы, в связи с фактами подозрения на ботулизм, проводит эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

Расследование показало, что шесть пострадавших — взрослые из одной семьи. Их госпитализировали в симптомами отравления и подозрением на ботулизм, дома они ели овощной салат собственной консервации. Овощи не были куплены на рынке, соленья семья хранила на балконе квартиры, уточнили в управлении Роспотребнадзора.

Ведомство порекомендовало не питаться консервами с признаками плохой герметичности, соблюдать чистоту при приготовлении и упаковке, хранить консервы согласно установленным правилам.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили о заражении ботулизмом шести человек, которые жили в одной квартире и ели соления собственного приготовления. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.