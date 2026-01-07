 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударах по бригаде «Азов»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение украинской бригаде спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена), сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Также удары были нанесены по живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии.

Удары по ним нанесли в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка Донецкой народной республики, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка Днепропетровской области.

Двумя днями ранее ведомство отчиталось о поражении российскими войсками военно-промышленных предприятий Украины.

По данным Минобороны, удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также силами ракетных войск и артиллерией.

Как сообщили в украинском Минэнерго, из-за атак в ночь на 5 января был обесточен город Славутич и зафиксирован удар «по одному из генерирующих объектов в Донецкой области».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны батальон Азов Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины
Политика
Минобороны отчиталось о поражении бригады «Азова»
Политика
Минобороны отчиталось об ударах по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Поезд Петербург — Брест остановили в Белоруссии по техническим причинам Общество, 13:45
Букмекеры отказались платить поставившим на вторжение в Венесуэлу Политика, 13:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:26
Буданов заявил об «ощутимых результатах» переговоров по Украине в Париже Политика, 13:22
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Патриарх Кирилл рассказал о роли греха в противостоянии России и Запада Общество, 12:57
Минобороны сообщило об ударах по бригаде «Азов» Политика, 12:49
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Защитника клуба НХЛ увезли на носилках после удара о борт во время матча Спорт, 12:35
CNN сообщил о травмах Мадуро и его жены, полученных при задержании Политика, 12:33
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Новый спрос и реформа отрасли: что ждет электроэнергетику в 2026 годуПодписка на РБК, 12:05
WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом Политика, 11:45
Житель Белгородской области погиб при взрыве украинского дрона Политика, 11:44
Кучеров набрал два очка и продлил результативную серию в НХЛ Спорт, 11:44