Минобороны сообщило об ударах по бригаде «Азов»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение украинской бригаде спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена), сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Также удары были нанесены по живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии.

Удары по ним нанесли в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка Донецкой народной республики, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка Днепропетровской области.

Двумя днями ранее ведомство отчиталось о поражении российскими войсками военно-промышленных предприятий Украины.

По данным Минобороны, удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также силами ракетных войск и артиллерией.

Как сообщили в украинском Минэнерго, из-за атак в ночь на 5 января был обесточен город Славутич и зафиксирован удар «по одному из генерирующих объектов в Донецкой области».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.