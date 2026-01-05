Минобороны России сообщило о поражении предприятий ВПК Украины
Российские войска поразили военно-промышленные предприятия Украины, военные аэродромы, цеха производства беспилотников, а также и центр подготовки операторов дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также силами ракетных войск и артиллерией.
По данным украинского Минэнерго, из-за атак в ночь на 5 января обесточен город Славутич, зафиксирован удар «по одному из генерирующих объектов в Донецкой области».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах