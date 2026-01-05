 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны России сообщило о поражении предприятий ВПК Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска поразили военно-промышленные предприятия Украины, военные аэродромы, цеха производства беспилотников, а также и центр подготовки операторов дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также силами ракетных войск и артиллерией.

По данным украинского Минэнерго, из-за атак в ночь на 5 января обесточен город Славутич, зафиксирован удар «по одному из генерирующих объектов в Донецкой области».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Минобороны
