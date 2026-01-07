Часть больниц и транспорт обесточили во Львове из-за нового графика

Часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электричества во Львове, сообщил глава города Андрей Садовый в телеграм-канале.

«С этой ночи во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключены от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий», — говорится в сообщении.

Садовый объяснил, что теперь больницы, трамваи и троллейбусы будут работать по графикам отключений, и назвал ситуацию «абсурдом», подчеркнув, что пытается связаться с членами кабмина, чтобы «немедленно исправить эту ошибку».

Во Львове действуют графики отключения света. Поздним вечером 6 января «Львiвобленерго» напомнило горожанам в телеграм-канале о переходе города на новый график подачи электроэнергии «в соответствии с требованиями инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии и с учетом изменений, внесенных постановлением кабинета министров Украины».

«РБК-Украина» ранее сообщил со ссылкой на источник о планах правительства Украины сократить время отключения бытовых потребителей электроэнергии за счет уменьшения числа объектов критической инфраструктуры. Кабмин планировал изменить перечень критических объектов, рассматривая в том числе вариант применения отключений к критическим объектам, если они обеспечены альтернативными источниками электропитания.