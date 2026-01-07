 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Часть больниц и транспорт обесточили во Львове из-за нового графика

Часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электричества во Львове, сообщил глава города Андрей Садовый в телеграм-канале.

«С этой ночи во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключены от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий», — говорится в сообщении.

Садовый объяснил, что теперь больницы, трамваи и троллейбусы будут работать по графикам отключений, и назвал ситуацию «абсурдом», подчеркнув, что пытается связаться с членами кабмина, чтобы «немедленно исправить эту ошибку».

Во Львове произошел блэкаут
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Во Львове действуют графики отключения света. Поздним вечером 6 января «Львiвобленерго» напомнило горожанам в телеграм-канале о переходе города на новый график подачи электроэнергии «в соответствии с требованиями инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии и с учетом изменений, внесенных постановлением кабинета министров Украины».

«РБК-Украина» ранее сообщил со ссылкой на источник о планах правительства Украины сократить время отключения бытовых потребителей электроэнергии за счет уменьшения числа объектов критической инфраструктуры. Кабмин планировал изменить перечень критических объектов, рассматривая в том числе вариант применения отключений к критическим объектам, если они обеспечены альтернативными источниками электропитания.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Львов электроэнергия Украина
Материалы по теме
В Курской области 11 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА
Политика
Часть Каракаса осталась без света после взрывов
Политика
На Кубани десятки тысяч человек остались без света на Новый год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Вы – настоящий гений!»: какие комплименты – табу в деловой сфереПодписка на РБК, 10:32
Российский нападающий набрал четыре очка в матче НХЛ Спорт, 10:30
Умер работавший на советскую разведку агент ЦРУ Олдрич Эймс Политика, 10:24
Как подключить участок к электричеству и сколько это стоит Недвижимость, 10:20
В Приморье три автомобиля с рыбаками провалились под лед Общество, 10:16
Мозг все равно вас обманет: Даниэль Канеман — о когнитивных искажениях Образование, 10:16
Запуск бренда на маркетплейсе: кейс и чек-лист для старта в 2026 годуПодписка на РБК, 10:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Демографическая зима. Почему Россия стареет и как это остановитьПодписка на РБК, 10:02
Ультиматум — не конец переговоров, а тест на прочность. Как его пройтиПодписка на РБК, 10:00
Чудеса под Рождество: топ-7 детских книг для зимних каникул Life, 10:00
Отключение мобильного интернета на Камчатке объяснили угрозой дронов Политика, 09:52
Жилье в 2026-м: что будет с ценами, ипотекой и спросом. ВидеоПодписка на РБК, 09:49 
Часть больниц и транспорт обесточили во Львове из-за нового графика Политика, 09:44