Во Львове произошел блэкаут

Фото: Ed Ram / Getty Images

В украинском городе Львове произошел блэкаут из-за отключения электричества впервые за последние месяцы, сообщают «Страна» и «Фокус».

Утром «Львовоблэнерго» писало в телеграм-канале, что во Львове и области «действуют аварийные отключения в объеме десяти очередей».

«Львовоблэнерго» — это украинская энергетическая компания, которая занимается поставкой электроэнергии. Она занимается поставками электроэнергии во Львовскую область.

«Просим рационально использовать электроэнергию во время ее наличия и не включать энергоемкие приборы без необходимости», — отмечали во «Львовоблэнерго».

Глава областной военной администрации Максим Козицкий утром написал в телеграм-канале, что в области поврежден энергообъект. Позже он уточнил, что во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии. «Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется использовать графики почасовых отключений», — написал Козицкий.

Министерство энергетики Украины 19 ноября сообщило об аварийных отключениях электричества в ряде регионов страны. Минувшей ночью в Киевской области работала ПВО. Взрывы также были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, а наутро — в Тернополе и Львове, сообщает «Страна.ua».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.