Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Филиппин, говорится на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр был расположен недалеко от острова Минданао (юг филиппинского архипелага) на глубине 35 км. Магнитуда сейсмособытия составила 6,4.

Филиппинское Национальное управление по снижению рисков и управлению бедствиями (NDRRMC) сообщило о землетрясении магнитудой 6,7 на глубине 42 км близ провинции Восточный Давао. В ведомстве предупредили о возможных афтершоках.

Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,4, произошедшем в 16 км от деревни Бакулин.

Как пишет Reuters, полиция и службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что немедленных сообщений о разрушениях или раненых нет. Местные жители почувствовали толчки и выходили из зданий.